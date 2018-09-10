واردات الصين من النفط ترتفع 6.5 %

المواطن - متابعة

كشفت بيانات أن واردات الصين من النفط الخام ارتفعت 6.5% في أغسطس على أساس شهري، لتسجل أعلى مستوى لها منذ مايو بدعم من انتعاش الطلب من المصافي المستقلة الأصغر حجمًا.

وبحسب الإدارة العامة للجمارك الصينية، بلغ حجم الواردات الشهر الماضي 38.38 مليون طن، أو ما يعادل 9.04 مليون برميل يوميًّا.

ويزيد هذا على 8 ملايين برميل يوميًّا قبل عام و8.48 مليون برميل يوميًّا في يوليو، لكنه أقل قليلًا من توقعات تومسون رويترز أويل ريسيرش عند 9.12 مليون برميل يوميًّا.

وبلغ حجم مشتريات الخام 299 مليون طن، بارتفاع 6.5%، بحسب “رويترز”.