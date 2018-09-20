واشنطن تحرج طهران: صاروخ الحوثي على مطار الرياض صناعة إيرانية

المواطن - الرياض

اتهمت الخارجية الأمريكية إيران بدعم ميليشيا الحوثي الانقلابية بالصواريخ، وإطلاقها على المملكة.

وأكد المبعوث الخاص لشؤون إيران في الخارجية الأمريكية، برايان هوك، في جلسة بخصوص الملف النووي الإيراني بمركز أبحاث “هدسون” بواشنطن، إن الصاروخ الذي أطلقته الميليشيات المتمردة على مطار الرياض من اليمن، إيراني الصنع.

وعلق المبعوث على الواقعة قائلًا: “الصاروخ الذي أطلق على مطار الرياض تهديد للأمن الدولي، تخيلوا لو أطلق على مطار هيثرو “في لندن”.

وكان هوك يشير إلى الصاروخ الباليستي الذي اعترضته قوات الدفاع الجوي السعودي، قرب مطار الملك خالد الدولي في العاصمة السعودية، في نوفمبر 2017.

ولفت المبعوث الأمريكي إلى أن إيران تقوم بـ”لبننة الشرق الأوسط”، أي جعله على شاكلة لبنان؛ حيث تستولي ميليشيات حزب الله الموالية لطهران على القرار السياسي والعسكري، وفقا لـ”سكاي نيوز عربية”.

وأضاف : “لدى إيران أكبر برنامج صواريخ في الشرق الأوسط، وهي تساعد حزب الله على تصنيع الصواريخ”، معتبرًا أن “البرنامج الصاروخي الإيراني تهديد لنا ولحلفائنا”.

وأشار هوك إلى العقوبات التي أعادت واشنطن مؤخرًا فرضها على إيران، بسبب عدم التزام الأخيرة ببنود الاتفاق النووي، فضلًا عن أدوارها التخريبية المزعزعة للاستقرار في منطقة الشرق الأوسط، مضيفا “نعمل ما نستطيع لوقف تصدير النفط الإيراني في الخامس من نوفمبر”، في إشارة للنوايا الأمريكية بشأن إكمال حزمة العقوبات التي تستهدف النظام الإيران.