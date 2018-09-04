والد اللبنانية شاتمة المصريين يناشد السيسي: لديها خلل في دماغها

المواطن - متابعة

استمرت قضية الشابة اللبنانية منى المذبوح الموقوفة في مصر، والمحكوم عليها ابتدائيًّا بالسجن 8 سنوات، في شغل بال اللبنانيين.

وعُقد مؤتمر صحافي أمس الاثنين في نقابة الصحافة اللبنانية، بتنظيم من ناشطين ومحامين تبرعوا للدفاع عن منى المذبوح والمعروفة إعلاميًّا بـ”شاتمة المصريين”، بالإضافة إلى والدها، لعرض أبرز تطورات تلك القضية.

وقال المحامي حسن بزي الذي تبرع للدفاع عن منى المذبوح: إنه من العيب ألا يلتقي السفير اللبناني في مصر بعد منى، أو أن تعلن السفارة عجزها عن توكيل محامٍ للدفاع عن مواطنة لبنانية أوقفت في الخارج.

أما علي المذبوح والد منى فأكد أن الحكم 8 سنوات بالسجن دمر عائلته بأكملها، مناشدًا الشعب المصري والرئيس عبدالفتاح السيسي مساعدته.

وكرر قوله: إن ابنته تعاني من مرض الفصام بالشخصية وخلل في دماغها، مضيفًا أنه تم إجراء عملية لها في المخ سابقًا، وهذا المرض يسبب لها انفعالات شديدة.