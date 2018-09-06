والد حلا الترك يعلن إصابته بالسرطان في بث مباشر.. ورد فعل صادم من ابنته

المواطن - متابعة

في واقعة أثارت الكثير من الجدل أعلن والد الفنانة حلا الترك وزوج الفنانة دنيا بطمة المنتج محمد الترك في بث مباشر عبر حسابه في إنستغرام إصابته بمرض السرطان.

وقال الترك: “إنه شعر ببعض الإرهاق والتعب مع ارتفاع درجة الحرارة، فطالبه الطبيب بإجراء فحوصات طبية، ليتبين أنه مصاب بورم خبيث”.

وعبر الترك عن اشتياقه إلى الضحك والفرح واللمة العائلية، داعيًا ابنته حلا الترك وأبناءه وأمه ووالده إلى مسامحته والعودة إليه.

وبعد تداول المقطع تعاطف عدد من المتابعين مع محمد الترك، أطلت الفنانة البحرينية الشابة حلا الترك عبر حساباتها في مواقع التواصل الاجتماعي بعد ساعات من نشر والدها للمقطع بردة فعل باردة وغير متوقعة، حيث لم تظهر خلالها أي اهتمام بحالة والدها الصحية.

وأعادت حلا نشر فيديو راقص لها خلال فترة تواجدها في الولايات المتحدة الأمريكية وهي ترقص على أنغام أغنية العمر دونه ما يسوى فلس.

يذكر أن المنتج محمد الترك تزوج عام 2013 من الفنانة دنيا بطمة، ولديهما ابنة تدعى “غزل”، كما لديه ثلاثة أبناء من زوجته السابقة، من بينهم النجمة الشابة حلا الترك.