وجه بتحقيق عاجل فيها.. العبادي: أحداث البصرة مشروع لنشر الفتنة

المواطن - متابعة

وجه رئيس الوزراء العراقي، حيدر العبادي، مساء أمس الثلاثاء، بإجراء تحقيق عاجل للوقوف على تفاصيل أحداث العنف والتظاهرات التي شهدتها البصرة، وكشف من يحاول الإيقاع بين المواطنين والقوات الأمنية.

وقال العبادي: إن هناك مشروعًا لنشر الفتنة وصبّ الزيت على النار لإحداث التصادم بين القوات الأمنية والمواطنين، وضرب مؤسسات الدولة وأجهزة الأمن، مشددًا على أنه أصدر أوامره بعدم إطلاق الرصاص الحي على المتظاهرين.

وفي سياق متصل، أكد المتحدث باسم الداخلية العراقية، سعد معن، أن الوضع الأمني في البصرة تحت السيطرة، موضحًا أن مبنى المحافظة تعرض للاحتراق بشكل جزئي.

وكانت وزارة الداخلية قد فرضت حظرًا شاملًا للتجوال في المحافظة على خلفية تدهور الوضع الأمني واقتحام المتظاهرين مقر مجلس المحافظة وسقوط قتلى وجرحى في صفوف المحتجين ورجال الأمن.

وفي المقابل، وجه زعيم التيار الصدري مقتدى الصدر رسالة شديدة اللهجة إلى القوات الأمنية، وقال إن بعض المندسين في القوات الأمنية يعتدون على المتظاهرين العزل.