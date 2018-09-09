وحدة الأحوال المتنقلة تقدم خدماتها في مركز التدريب البحري

المواطن - مكة المكرمة

بدأت وحدة الأحوال المدنية المتنقلة بمنطقة مكة المكرمة اليوم، تقديم خدماتها لطلاب مركز التدريب البحري بالمنطقة الغربية لمدة ثلاثة أيام، وذلك في إطار تفعيلها لمبادرة “نأتي إليك ” المخصصة لخدمة الجهات الحكومية والخاصة.

من جانبه أكد المتحدث الإعلامي للأحوال المدنية محمد الجاسر أن الهدف من التواجد في الجهات الحكومية والخاصة، هو تيسير إنهاء المعاملات لعموم الراغبين في الاستفادة من خدمات الأحوال المدنية، مبينًا أن القطاع سيواصل العمل على تنفيذ خطته المدروسة لمبادرة “نأتي إليك” بهدف خدمة أكبر عدد من القطاعات داخل المملكة.

الجدير ذكره، أن الوحدة المتنقلة تقدم كافة خدمات السجل المدني كإصدار بطاقة الهوية الوطنية وتجديدها، إضافة إلى استخراج سجل الأسرة، وتعديل المهن والعديد من الخدمات.