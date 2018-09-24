وداعًا للحر.. انكسار الحالة بعد يومين ويسبقها أمطار

وداعًا للحر.. انكسار الحالة بعد يومين ويسبقها أمطار

2018/09/24
الساعة 8:06 مساءً
- ‎فيالسعودية اليوم, حصاد اليوم
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المواطن - الرياض

توقع الباحث في الطقس والمناخ عبدالعزيز الحصيني انكسار الحرارة مع نهاية الأسبوع الجاري.

وقال الحصيني: “وداعًا للحر فلن نعايشه إلا بعد 7 أشهر إن أحيانا الله، لافتًا إلى أنه يسبق ذلك حالة ممطرة تشمل تبوك والحدود الشمالية والجوف والمدينة المنورة ومكة المكرمة والباحة وعسير وجازان وحائل وقد تمتد إلى القصيم والرياض.

وأوضح الحصيني أن البداية الفعلية لانكسار الحرارة يوم الأربعاء المقبل.


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