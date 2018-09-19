وديًا.. الأخضر للشباب يواجه الأردن

المواطن - مروة نبيل

يواجه المنتخب السعودي تحت 19 عامًا نظيره الأردني وديًا، في الرابعة والنصف مساء اليوم الأربعاء، على استاد مدينة الملك فهد الرياضية في الطائف.

وتأتي مباراة المنتخب السعودي والأردن الودية، ضمن المرحلة الثالثة من برنامج الأخضر الإعدادي للمشاركة في بطولة كأس آسيا تحت 19 عامًا 2018.

ويقع المنتخب السعودي تحت 19 عامًا في المجموعة الرابعة بمنافسات كأس آسيا 2018، التي تضم منتخبات طاجيكستان، الصين وماليزا.

ومن المُقرر أن تنطلق منافسات بطولة كأس آسيا تحت 19 عامًا، في إندونيسيا، يوم 18 من شهر أكتوبر المقبل، ويأمل الأخضر الظهور بمستوى مميز والمنافسة على اللقب.