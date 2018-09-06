وديًا.. النصر والفتح يتعادلان إيجابيًا

المواطن - مروة نبيل

نجح الفريق الأول لكرة القدم بنادي النصر في التعادل مع نظيره الفتح، في الوقت القاتل من المباراة الودية التي أُقيمت على ملعب الأمير عبدالرحمن بن سعود.

وشهد الشوط الأول من المباراة الودية محاولات عديدة من لاعبي النصر والفتح لهز الشباك، إلا أن جميع محاولاتهم باءت بالفشل، لينتهي بالتعادل السلبي.

وسجل الفريق الأول لكرة القدم بنادي الفتح هدف التقدم في الدقيقة 51 عن طريق لاعبه توكو، وأحرز المغربي عبد الرزاق حمد الله التعادل لصالح النصر في الدقيقة 86.

ويستعد الفريق الأول لكرة القدم بنادي النصر لملاقاة نظيره الفيصلي، في الجولة الثانية من كأس دوري الأمير محمد بن سلمان للمحترفين، فيما يواجه الفتح فريق الوحدة.