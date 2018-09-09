وزارة الإعلام تحصل على مركز متقدم في مؤشر الخدمات الإلكترونية

المواطن - الرياض

حققت تقنية المعلومات في وزارة الإعلام تقدماً نوعياً مهماً في الخدمات الإلكترونية، التي تقدمها للمواطنين والمقيمين والزوار وقطاع الأعمال والجهات الحكومية الأخرى.

وذكر مؤشر برنامج التعاملات الحكومية “يسر” الذي يحلل مستوى نضج تحول الخدمات الحكومية الرئيسية إلكترونياً، أن وزارة الإعلام جاءت في مقدمة ثماني وزارات؛ حققت نسبة 100% في المؤشر خلال النصف الأول من عام 2018م، في مستوى “الرقمنة” لتلك الخدمات.

الجدير بالذكر أن الدكتور عادل السعيد يقود قطاع تقنية المعلومات في الوزارة، ويعمل مع فريق شاب وطموح لتطوير الخدمات الإلكترونية التي تقدمها الوزارة لإنهاء معاملات المستفيدين من خدماتها وفق استراتيجية إلكترونية شاملة.

وقد نجح الفريق في إحداث نقلة نوعية لرقمنة خدمات الوزارة ومعاملاتها، حتى حصدت مركزاً متقدماً بين مكونات الحكومة الإلكترونية في المملكة.