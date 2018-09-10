وزارة الخارجية تعلن توفر وظائف بإحدى المنظمات العالمية

المواطن - الرياض

أعلنت وزارة الخارجية عبر موقعها الإلكتروني، وإنفاذاً للتوجيهات الكريمة وحرصاً من الوزارة على إتاحة الفرصة للمواطنين السعوديين للعمل لدى هيئات الأمم المتحدة والمنظمات الإقليمية والدولية، عن توفر وظيفتين شاغرتين لدى المنظمة العالمية للملكية الفكرية بالمسميات التالية (مدير، ومساعد مسؤول دعم البرنامج)، وذلك وفقاً لبقية التفاصيل الموضحة أدناه.

الوظائف المتاحة:

1- مدير (Director).

2- مساعد مسؤول دعم البرنامج (Associate Program Support Officer).

طريقة التقديم: من خلال الرابط التالي (هنا).

كما نبهت وزارة الخارجية على أهمية تزويدها بنسخة من التقديم على البريد الإلكتروني الخاص بالمكتب التنفيذي بوكالة الوزارة للشؤون الدولية المتعددة التالي:

[email protected]​