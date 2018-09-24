وزارة الداخلية تعلن توفر وظائف طبية للجنسين

المواطن - الرياض

أعلنت وزارة الداخلية ممثلة بالإدارة العامة لصحة السجون توفر عدد من الوظائف الطبية المؤقتة للعمل في المراكز الصحية والعيادات الطبية بالسجون في كل من المناطق التالية (الرياض، وجدة، وجازان)، بالمسميات التالية (طبيب استشاري في الأمراض المعدية، وطبيب مقيم)، وذلك وفقاً لبقية التفاصيل وطريقة التقديم الموضحة أدناه.

وأوضحت وزارة الداخلية أن أماكن العمل تتمثل في:

– الرياض.

– جدة.

– جازان.

الوظائف:

1- طبيب استشاري في الأمراض المعدية (للرجال فقط):

– يشترط الحصول على الزمالة السعودية أو الأمريكية أو ما يعادلها في التخصص مع خبرة عملية خمس سنوات.

2- طبيب مقيم (للرجال والنساء):

– البكالوريوس في الطب والجراحة مع خبرة عملية لا تقل عن سنتين.

ملاحظة هامة:

– الأفضلية للسعوديين كما سيتم رفض أي طلب غير مكتمل أو غير مطابق للشروط أعلاه.

موعد التقديم:

– يبدأ التقديم يوم الأربعاء بتاريخ 2018/09/26م وحتى نهاية يوم الخميس بتاريخ 2018/10/04م.

طريقة التقديم:

وأشارت وزارة الداخلية إلى أن من يرغب العمل في هذه الوظائف وتنطبق عليه الشروط الموضحة أعلاه إرسال صورة من السيرة الذاتية والمؤهلات والمستندات المطلوبة عبر البريد الإلكتروني التالي: [email protected]