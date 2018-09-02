وزارة الدفاع تعلن رابط القبول والتسجيل في القوات المسلحة

المواطن - الرياض

بدأت وزارة الدفاع ممثلة في الإدارة العامة للقبول والتجنيد في القوات المسلحة في تلقي طلبات الراغبين في التجنيد وفقًا للضوابط المعلنة في وقت سابق من هذا الشهر.

وفتحت وزارة الدفاع بوابة القبول والتجنيد الموحد للقوات المسلحة وأفرعها وذلك اعتباراً من اليوم الأحد الموافق 1439/12/22هـ.

واشترطت وزارة الدفاع في الراغبين بالتجنيد في القوات المسلحة ما يلي:

أن يكون المتقدم سعودي الأصل والمنشأ ويستثنى من شرط المنشأ من نشأ مع والده أثناء خدمته للدولة خارج المملكة وأن يكون حسن السيرة والسلوك غير محكوم عليه بالإدانة في جريمة مخلة بالشرف والأمانة وأن لا يقل عمره عن سبعة عشر عاماً ولا يزيد على أربعين عاماً.

أن لا يكون موظفاً في أي جهة حكومية وأن تتوفر في الفرد الفني المؤهلات التي تحددها اللائحة التنفيذية مع حصوله على المؤهلات العلمية المطلوبة للوظيفة وأن لا يكون متزوجاً من غير سعودية.

ألا يكون قد فُصل من القطاعات العسكرية، ولم يسبق له الالتحاق بالخدمة العسكرية مع ضرورة اجتياز المقابلة الشخصية واختبار اللياقة البدنية واختبار التخصص وأن يتناسب طول المتقدم مع وزنه بحيث يكون الحد الأدنى للطول (160) سم.

أن يكون لائقاً طبياً للخدمة العسكرية وأن يجتاز جميع إجراءات واختبارات القبول وفقًا للشروط المحددة.

ودعت وزارة الدفاع من يريد المزيد من التفاصيل إلى زيارة بوابة الإدارة العامة للقبول الموحد على الرابط (هنا).