وزارة الدفاع تعلن وظائف بقيادة منطقة المدينة بإدارة التشغيل

المواطن - الرياض

أعلنت وزارة الدفاع توفر 7 وظائف شاغرة بإدارة تشغيل وصيانة المنشآت العسكرية بمنطقة المدينة المنورة على بند التشغيل والصيانة للسنة المالية 1440/1439هـ، للعمل بمسمى (مهندس ميكانيكي، ومهندس كهربائي، ورسّام معماري، وكهربائي محركات، ومصلح مفاتيح، ومُراقب عهد، ومترجم لغة إنجليزية)، بنظام التعاقد والمطلوب شغلها بمواطنين وفقاً للمؤهلات المطلوبة الموضحة أدناه.

الوظائف:

1- مهندس ميكانيكي (تخصص تكييف):

– الدرجة الجامعية في الهندسة الميكانيكية تخصص تكييف.

– خبرة في مجال الوظيفة لا تقل عن ثلاث سنوات.

2- مهندس كهربائي:

– الدرجة الجامعية في الهندسة الكهربائية.

– خبرة في مجال الوظيفة لا تقل عن ثلاث سنوات.

3- رسّام معماري:

– برنامج إعدادي بطبيعة العمل.

– خبرة في مجال الوظيفة لا تقل عن ثلاث سنوات.

4- كهربائي محركات:

– الكلية التقنية تخصص آلات ومعدات كهربائية.

5- مصلح مفاتيح:

– الكفاءة مع القدرة أو ما يعادلها.

6- مُراقب عهد:

– الكلية التقنية تخصص تقنية إدارية.

7- مترجم لغة إنجليزية:

– الدرجة الجامعية في اللغة الإنجليزية.

موعد التقديم:

– يبدأ التقديم اليوم الاثنين بتاريخ 1439/12/23هـ ولمدة أسبوع من تاريخه.

طريقة التقديم:

– وعلى من يرغب في التقدم على هذه الوظائف تقديم كافة المستندات المطلوبة شخصياً إلى إدارة تشغيل وصيانة المنشآت العسكرية بمنطقة المدينة المنورة على عنوانها الكائن بطريق الأمير نايف بن عبدالعزيز – العزيزية.