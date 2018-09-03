وزارة الدفاع تعلن وظائف بقيادة منطقة المدينة بإدارة التشغيل

أعلنت وزارة الدفاع توفر 7 وظائف شاغرة بإدارة تشغيل وصيانة المنشآت العسكرية بمنطقة المدينة المنورة على بند التشغيل والصيانة للسنة المالية 1440/1439هـ، للعمل بمسمى (مهندس ميكانيكي، ومهندس كهربائي، ورسّام معماري، وكهربائي محركات، ومصلح مفاتيح، ومُراقب عهد، ومترجم لغة إنجليزية)، بنظام التعاقد والمطلوب شغلها بمواطنين وفقاً للمؤهلات المطلوبة الموضحة أدناه.
الوظائف:
1- مهندس ميكانيكي (تخصص تكييف):
– الدرجة الجامعية في الهندسة الميكانيكية تخصص تكييف.
– خبرة في مجال الوظيفة لا تقل عن ثلاث سنوات.
2- مهندس كهربائي:
– الدرجة الجامعية في الهندسة الكهربائية.
– خبرة في مجال الوظيفة لا تقل عن ثلاث سنوات.
3- رسّام معماري:
– برنامج إعدادي بطبيعة العمل.
– خبرة في مجال الوظيفة لا تقل عن ثلاث سنوات.
4- كهربائي محركات:
– الكلية التقنية تخصص آلات ومعدات كهربائية.
5- مصلح مفاتيح:
– الكفاءة مع القدرة أو ما يعادلها.
6- مُراقب عهد:
– الكلية التقنية تخصص تقنية إدارية.
7- مترجم لغة إنجليزية:
– الدرجة الجامعية في اللغة الإنجليزية.
موعد التقديم:
– يبدأ التقديم اليوم الاثنين بتاريخ 1439/12/23هـ ولمدة أسبوع من تاريخه.
طريقة التقديم:
– وعلى من يرغب في التقدم على هذه الوظائف تقديم كافة المستندات المطلوبة شخصياً إلى إدارة تشغيل وصيانة المنشآت العسكرية بمنطقة المدينة المنورة على عنوانها الكائن بطريق الأمير نايف بن عبدالعزيز – العزيزية.