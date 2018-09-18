وزراء خارجية إرتيريا وجيبوتي بعد اللقاء التاريخي: سنفتح صفحة جديدة والفضل للمملكة

المواطن - واس

عبر وزير الخارجية، عادل الجبير، في تصريح صحفي عقب اللقاء التاريخي الذي دعا إليه خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود، وجمع الرئيس إسماعيل عمر جيله رئيس جمهورية جيبوتي والرئيس أسياس أفورقي رئيس دولة إريتريا، في مدينة جدة بعد 10 أعوام من القطيعة، عن التهنئة لقادة جيبوتي وإرتيريا على هذا الاجتماع التاريخي، لفتح صفحة جديدة في العلاقات بين البلدين الشقيقين.

ورفع الوزير الجبير التهنئة لخادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود ولصاحب السمو الملكي الأمير محمد بن سلمان بن عبدالعزيز ولي العهد نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الدفاع، على نجاح جهودهما في عقد هذا اللقاء التاريخي، متمنيًا للدولتين الشقيقتين مزيدًا من الأمن والازدهار والاستقرار بإذن الله.

من جهته عبر وزير خارجية إرتيريا عثمان صالح محمد في تصريح صحفي عقب اللقاء التاريخي عن الشكر لخادم الحرمين الشريفين وسمو ولي العهد على هذه الفرصة التي أتاحت فتح صفحة من الصداقة مع جيبوتي، وقال: “إن هذا اليوم عظيم لدولتي إريتريا وجيبوتي”، متمنيًا التوفيق للجميع.

كما عبر وزير خارجية جيبوتي محمود علي سيف في تصريح مماثل عن الشكر لخادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود، ولولي العهد الأمير محمد بن سلمان بن عبدالعزيز ووزير الخارجية عادل الجبير لكل الجهود التي بذلوها لعقد هذا اللقاء التاريخي بين الرئيس الجيبوتي، ورئيس إرتيريا.

وقال: “هذه صفحة جديدة بين الدولتين والفضل يعود لقادة المملكة العربية السعودية ونحن وإرتيريا دولتان جارتان ومصالحنا مشتركة ومصيرنا مشترك، وسنعمل إن شاء الله على توطيد هذه العلاقات وإلى إعادتها إلى أمورها الطبيعية وهذا شيء إيجابي للغاية، ونحن ممتنون للغاية لإخواننا في المملكة”.