وزيرة عربية: تدريس الجنس للأطفال ضرورة!

المواطن - متابعة

في طلب غريب ومثير للجدل، شددت وزيرة المرأة والأسرة والطفولة في تونس، نزيهة العبيدي، على ضرورة إدراج التربية الجنسية في المناهج التربوية التونسية.

وطالبت الوزيرة بتضمين التربية الجنسية في المناهج التعليمية، مبررة ذلك بأن هذه المادة أصبحت ضرورية لحماية الأطفال من الاعتداءات الجنسية.

وقالت الوزيرة في تصريح للإذاعة الوطنية التونسية: إن تونس لها ما يكفي من التشريعات والقوانين لحماية الطفولة، مؤكدةً ضرورة ترسيخ الوعي لدى الأولياء بتربية أبنائهم على مبدأ الحفاظ على حرمتهم الجسدية وتوعيتهم بذلك.

وهاجم البعض مقترح الوزيرة؛ لأنه يحرم الأطفال من براءتهم، ولن يفهموا مثل هذه الموضوعات، كما أنها تكسر الحياء منذ الصغر.