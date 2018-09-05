وزير الإعلام الباكستاني: الملك سلمان قائد إسلامي محنك .. والسعودية أدارت الحج بامتياز

المواطن - واس

ثمن وزير الإعلام في جمهورية باكستان الإسلامية فؤاد شودري نجاح المملكة المستمر في إدارة موسم الحج بامتياز واقتدار، والجهود الكبيرة والتحضيرات التي تقوم بها بقيادة خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبد العزيز آل سعود لتمكين الحجاج من أداء مناسكهم بيسر وسهولة.

ونوه بعمق العلاقات التي تربط بلاده مع المملكة العربية السعودية ووصفها بالاستراتيجية التي ستشهد مزيداً من القوة والمتانة مستقبلا.

وقال في تصريح لوكالة الأنباء السعودية: إن المملكة تتمتع بموقع مهم في المحيط الإسلامي، حيث المسجد الحرام مهبط الوحي والمسجد النبوي الشريف، فضلا عن كون سياساتها تحظى بالاحترام في المحيط الإسلامي والعالمي، مؤكدا أن الحكومة والشعب الباكستاني يقدرون بشكل كبير وعالي الجهود الجبارة لخادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبد العزيز آل سعود في خدمة وتوسعة الحرمين الشريفين في مكة المكرمة والمدينة المنورة.

وأكد معاليه أن الباكستان لن تسمح لأي جهة كانت المساس بالحرمين الشريفين وأمن وسيادة المملكة مشدداً على أن أَي اعتداء على المملكة العربية السعودية يعد اعتداءً على باكستان، عاداً المملكة شريكا مهما لباكستان والعلاقات الثنائية عميقة الجذور وستشهد مزيداً من النماء والتنوع في المستقبل.

وأكد وزير الإعلام الباكستاني أهمية التواصل المستقبلي بين وزارتي الإعلام في البلدين والاستفادة من التجارب والخبرات بينهما وتوسيع قاعدة التعاون في مجال إبراز صورة الإسلام السمحة التي ترفض الاٍرهاب، مشيرًا إلى أن المملكة العربية السعودية وباكستان رفضتا أي شكل من أشكال الإرهاب أو التطرّف وتدعمان قيم الإسلام الوسطي والاعتدال والتسامح.

وقال: إن العلاقة بين المملكة وباكستان ستشهد مزيدًا من الديناميكية والحيوية في جميع الميادين السياسية والعسكرية والإعلامية والاستثمارية.

وأضاف أن المملكة وباكستان تحافظان على علاقات سياسية وعسكرية واقتصادية وأمنية وثقافية وثيقة وقوية، ونادراً ما توجد في تاريخ الصداقة العالمية، والشراكة القادمة مع المملكة العربية السعودية ستكون طويلة الأمد وعلى مستويات عديدة وفي العديد من المجالات.

وأشار إلى أن الباكستان ستعمل مع المملكة على نطاق واسع على المستوى الإسلامي والدولي، في إطار المنظمات الإقليمية والعالمية بما في ذلك منظمة التعاون الإسلامي لإيجاد حلول للقضايا الإسلامية وتحقيق الأمن والسلام العادل والشامل في منطقة الشرق الأوسط وجنوب أسيا.

وأكد أن قوة العلاقات الثنائية ازدادت بشكل كبير منذ انضمام باكستان إلى التحالف العسكري الإسلامي لمكافحة الاٍرهاب الذي أنشأته المملكة العربية السعودية ومقره الرياض، مشيرا إلى أن هذا التحالف الإسلامي يعد المنظومة الأساسية لمكافحة الاٍرهاب والتطرف ودعم قيم الوسطية والاعتدال.

وأوضح أن خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبد العزيز آل سعود يحظى بالاحترام والتقدير الكبير في باكستان والشعب الباكستاني يعده قائدًا إسلاميًا محنكًا وزعيمًا سياسيًا محبًا للسلام العالمي.

ولفت وزير الإعلام الباكستاني إلى أن رؤية المملكة 2030 التي تبناها ولي العهد الأمير محمد بن سلمان بن عبد العزيز تعد بكل المعايير نقلة نوعية في التفكير السياسي السعودي الناضح مؤكداً أن الرؤية 2030 ستقود العالم الإسلامي خصوصًا إزاء منهجية الإسلام الوسطي وتكريس قيم التسامح والتعايش السلمي.

وقال: إن العالم ينظر باحترام وتقدير كبيرين لولي العهد الأمير محمد بن سلمان الذي أصبح مثالًا لجيل الشباب في العالم الإسلامي وزعيمًا ملهمًا في المحيط العالمي.