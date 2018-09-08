وزير الإعلام يبحث العلاقات الثنائية مع قائد الجيش الباكستاني

المواطن - إسلام أباد

التقى وزير الإعلام، الدكتور عواد بن صالح العواد، اليوم، قائد الجيش الباكستاني الجنرال قمر جاويد باجوه، وذلك في إطار الزيارة الرسمية التي يقوم بها إلى جمهورية باكستان.

ورحب الجنرال باجوه بالدكتور عواد العواد، مؤكدًا اهتمام باكستان بالعلاقات الأخوية التي تربطها مع المملكة العربية السعودية.

وبحث الجانبان، خلال اللقاء الذي جرى بمقر القيادة العامة للجيش الباكستاني في مدينة راولبندي، العلاقات الثنائية بين المملكة وجمهورية باكستان وسبل دعمها وتطويرها في مختلف المجالات، إلى جانب استعراض عدد من الأمور ذات الاهتمام المشترك.

حضر اللقاء سفير خادم الحرمين الشريفين لدى باكستان نواف بن سعيد المالكي.