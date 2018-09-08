وزير الإعلام يلتقي وزراء الاقتصاد والخارجية والشؤون الدينية في باكستان

المواطن - إسلام أباد

التقى وزير الإعلام، الدكتور عوّاد بن صالح العواد، اليوم، وزير الخارجية الباكستاني “شاه محمود قريشي” بمكتبه في إسلام أباد.

وتم خلال اللقاء بحث سبل تعزيز العلاقات الثنائية بين البلدين ومناقشة المستجدات في المنطقة.

كما التقى وزير الإعلام الدكتور عوّاد بن صالح العواد في “إسلام أباد” وزير الاقتصاد الباكستاني أسعد عمر.

وتم خلال اللقاء بحث سبل تقوية العلاقات الاقتصادية، والتعاون بين البلدين في مجال تحقيق برامج ومشروعات رؤية المملكة 2030.

وكان وزير الإعلام الدكتور عوّاد بن صالح العواد قد التقى أمس في “إسلام أباد” مع وزير الشؤون الدينية الباكستاني “السيد نور الحق”.

وتم خلال اللقاء بحث سبل تعزيز العلاقات في جميع الجوانب التي تهم البلدين.

وأكد الوزراء خلال اللقاءات على أهمية تعزيز العلاقات بين المملكة ودولة باكستان في شتى المجالات.