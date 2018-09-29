وزير الحرس الوطني ينقل تعازي القيادة لذوي وكيل الفوج الـ21

المواطن - الرياض

أدّى صاحب السمو الأمير خالد بن عبدالعزيز بن عياف وزير الحرس الوطني بعد صلاة ظهر اليوم، صلاة الميت على وكيل الفوج الـ 21 هزاع بن عبدالعزيز الدويش – رحمه الله -، وذلك بجامع الراجحي بالرياض.

ونقل سمو وزير الحرس الوطني تعازي ومواساة خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آلِ سعود القائد الأعلى لكافة القوات العسكرية وصاحب السمو ‏الملكي الأمير محمد بن سلمان بن عبدالعزيز ولي العهد نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الدفاع – حفظهم الله – لذوي الفقيد وأقاربه، سائلاً الله تعالى أن يتغمده برحمته ومغفرته ويلهم أهله وذويه الصبر والسلوان.

من جانبهم عبَّر ذوو الفقيد عن شكرهم وتقديرهم للقيادة الرشيدة على تعازيهم ومواساتهم لهم، كما تقدموا بالشكر لسموه ولكل من واساهم في فقيدهم.

وأدّى الصلاة مع سمو وزير الحرس الوطني، معالي وكيل وزارة الحرس الوطني الدكتور علي بن عبدالرحمن العنقري وأمراء الأفواج، وعدد من المسؤولين في وزارة الحرس الوطني من مدنيين وعسكريين.