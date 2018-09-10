وزير النقل يكشف لـ “المواطن” تفاصيل مشروع سكة حديد يربط دول الخليج

المواطن - عبدالملك آل سميح - تصوير : أثير الحربي - الرياض

أكد وزير النقل الدكتور نبيل بن محمد العامودي في تصريحات لـ ” المواطن ” أن هناك خطة شاملة للقطاع السكة الحديد داخل المملكة لافتًا إلى أنها ستصل إلى جنوب المملكة إن شاء الله.

وبين أن مشاريع السكك الحديدية مشاريع كبيرة وتأخذ جهدًا كبيرًا ووقتًا طويلاً للتنفيذ فهي تأتي على مراحل، مشيرًا إلى وجود مشروع سكة حديد يربط جميع دول الخليج.

وقال :” نحن سائرون في هذا المشروع من جانبنا والإمارات قطعت شوطًا كبيرًا في مشروعها”.

جاء ذلك إثر افتتاحه ملتقى حلول الشحن بالقطارات، بحضور عدد من أصحاب المعالي من المدنيين والعسكريين ومشاركة 90 جهة معنية بحلول الشحن من القطاعين الحكومي والخاص.

وأكد وزير النقل في كلمته الافتتاحية لوسائل الإعلام بأن هذا اللقاء يأتي استناداً إلى الخبرة الواسعة التي يملكها قطاع السكك الحديدية الوطني في شحن الحاويات والمعادن، ومواكبةً للنمو الاقتصادي النوعي الذي تقوده رؤية المملكة وأهدافها الرامية إلى رفع الكفاءة التشغيلية والتي تتحقق من خلال حلول مبتكرة للشحن تتكامل مع أنظمة النقل الأخرى، إضافة إلى تعزيز فعالية سلاسل الإمداد بما يتوافق مع طموح المملكة للتحوّل إلى منصة لوجيستية عالمية.

وبعد إشادته بالتقدّم الذي أحرزته الخدمات اللوجيستية في المملكة بدعم سخي من القيادة الرشيدة وفقها الله، رأى العامودي أن انعقاد الملتقى مواكبة عملية لأهمية خدمات الشحن وتطوّرها، كونها مؤثراً ومحركاً لكافة القطاعات الأخرى، كما أنها داعم رئيس لنمو النشاط الاقتصادي بأكمله، مشيراً إلى أهمية العمل على إنشاء وتطوير أداء المراكز اللوجيستية، وتحسين الربط المحلي والإقليمي والدولي لشبكات التجارة والنقل التي تخدم الأسواق السعودية والتصدير إلى الخارج.

من جانبه كشف الرئيس التنفيذي لشركة “سار” الدكتور بشار بن خالد المالك لوسائل الإعلام، عن نقل الخطوط الحديدية في المملكة أكثر من 12.5 مليون طن خلال العام الماضي، وأن العمل يجري على رفع الكفاءة التشغيلية لجميع الخدمات للوصول إلى نقل نحو 20 مليون طن بحلول عام 2025، منوّهاً بالدور البيئي لقطارات الشحن حيث أزاحت أكثر من نصف مليون شاحنة من طرق المملكة.

وأكد المالك استمرار وتيرة النمو الذي تشهده عمليات نقل المعادن، فقد وصل مجموع ما تم نقله منذ بداية هذا العام حتى شهر أغسطس الماضي، إلى ما يقارب 7 ملايين طن من مختلف المواد والمنتجات التعدينية، بزيادة 20% عن العام الماضي. لافتاً إلى أن “سار” حققت، هذا العام، رقماً قياسياً في نقل الفوسفات بلغ 461,855 ألف طن خلال شهر أغسطس الماضي بزيادة نحو 10 آلاف طن عن الشهر نفسه من العام الماضي.

وعن شبكة الشمال، أشار المالك إلى أن تصميمها راعى إنشاء مناطق وساحات للشحن في محطاتها، وأنها تسهم حالياً في تحقيق رؤية المملكة 2030 من خلال تعظيم القيمة المتحققة من قطاع التعدين عبر ربط المدن الاقتصادية والتجمعات الصناعية بشبكة يبلغ طولها 2750 كم، تقدم خدمات النقل للفوسفات والبوكسايت، ونقل حمض الفسفوريك، إلى جانب نقل الكبريت المصهور، وفق المعايير والشروط الفنية الخاصة بنقل هذه المواد والتي تتسم بالأمان والموثوقية.

وفي ختام الملتقى تجوّل الحضور على خدمات الشحن الحالية والمستحدثة التي تقدمها “سار” لعملائها، ووقفوا خلال جولتهم على نماذج من مقطورات النقل للأغراض المختلفة شملت المواد التعدينية والكيميائية بأنواعها والمشتقات البترولية، كما شملت خدمات الشحن المعروضة مقطورات نقل المعدات العسكرية والثقيلة، بالإضافة إلى عربات الشحن المسطحة والمخصصة لنقل الشاحنات بحاوياتها.