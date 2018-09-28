وزير خارجية البحرين: إيران تواصل تدخلاتها في شؤون المنطقة

المواطن - الرياض

أكد وزير الخارجية البحريني الشيخ خالد بن أحمد آل خليفة، أن إيران تواصل تدخلاتها في شؤون المنطقة.

وأضاف وزير الخارجية البحريني أن إيران وميليشيات حزب الله تعيث فسادًا في سوريا، وفقًا لتصريحات نقلتها فضائية سكاي نيوز عربية-.

ويأتي ذلك، بينما تواصل إيران تدخلها في شؤون المنطقة العربية، بمحاولاتها المستمرة دعم ميليشيات الحوثيين في اليمن، لإثارة الفوضى.

كما تدعم إيران، ميليشيا حزب الله اللبناني، وتحاول التحكم في العراق بمساندة ميليشيا الحشد الشعبي، التي صدر بشأنها مؤخرًا تقرير منظمة هيومان رايتس ووتش يدين انتهاكاتها بممارسة الاختفاء القسري بحق المدنيين العراقيين.

وأدان تقرير المنظمة ميليشيا الحشد المدعومة من إيران واتهمها بالمسؤولية عن اختفاء عشرات الآلاف من الرجال والأطفال قسريا في العراق.