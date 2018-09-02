وضع آلية فحص المنشطات بالتعاون بين اتحاد القدم ولجنة الرقابة

المواطن - محمد سمعه

أعلن الاتحاد السعودي لكرة القدم، اتفاقه مع اللجنة السعودية للرقابة على المنشطات على تنفيذ برنامج متكامل للكشف عن المنشطات خلال منافسات كأس دوري الأمير محمد بن سلمان للمحترفين وللدرجة الأولى في الموسم الحالي.

وذكر بيان الاتحاد السعودي، عبر حسابه الرسمي في تويتر، أن البرنامج يهدف إلى الفحص عن المنشطات، وذلك تماشيًا مع قوانين الاتحاد الدولي لكرة القدم والوكالة الدولية لمكافحة المنشطات.

ويذكر أنه تم استيفاء الشروط والمتطلبات للتنسيق بين الجهتين بشأن وضع الآلية، والتي سيتم تنفيذها بدء من مباريات الجولة الأولى في دوري المحترفين ودوري الدرجة الأولى.

وتقدم الاتحاد السعودي لكرة القدم واللجنة السعودية على الأولمبية بشكرهما للمستشار تركي آل الشيخ رئيس الهيئة العامة للرياضة على دعمه وتوجيهاته لتنفيذ برامج فحص المنشطات.

وكان برنامج فحص المنشطات بدأ منذ مباراة السوبر السعودي بين الهلال والاتحاد ويشمل البرنامج مباريات دوري الأمير محمد بن سلمان للمحترفين ومباريات كأس خادم الحرمين الشريفين.