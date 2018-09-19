وظائف إدارية بهيئة تنمية الصادرات السعودية.. هنا التفاصيل ورابط التقديم

المواطن - الرياض

أعلنت هيئة تنمية الصادرات السعودية، عبر موقعها الإلكتروني (بوابة التوظيف)، عن توفر وظيفة إدارية شاغرة، للعمل بالهيئة بمدينة الرياض بمسمى (أخصائي تسويق رقمي)، لحملة درجة البكالوريوس في التسويق أو ما يعادلها، ويفضّل وجود شهادات مهنية متخصصة في مجال التسويق الرقمي، وذلك وفقًا للشروط والتفاصيل الموضحة أدناه.

المسمى الوظيفي:

– أخصائي تسويق رقمي.

الهدف الوظيفي:

– المشاركة في إعداد خطة التسويق الرقمي وتنفيذ النشاطات المختلفة للتسويق الرقمي التي تعزز حضور الهيئة في القنوات والمنصات الرقمية.

المهام والمسؤوليات الرئيسية:

1- المشاركة في إعداد إستراتيجية وخطة التسويق الرقمي بحسب أفضل الممارسات والتوجهات التي تساعد على تحقيق أهداف الهيئة الإستراتيجية في الترويج للخدمات التي تقدمها الهيئة أو الحملات التسويقية وزيادة الزيارات على موقع الهيئة.

2- إدارة جميع الحملات الرقمية، بما في ذلك التسويق عبر محركات البحث، والكتيبات والمنشورات الرقمية عبر الإنترنت وغيرها من الحملات الترويجية التي تساعد على تحقيق أهداف الهيئة من خلال التسويق الرقمي.

3- إدارة الميزانية المخصصة للتسويق الرقمي وتفعيل عدد من الآليات مثل (SEO، PPC، Paid Search) بما يحقق أفضل نتائج مقابل الاستثمار.

4- إعداد وإدارة حملات التسويق الرقمي والإعلام الاجتماعي بما يتماشى مع خطط وأهداف التسويق المؤسسي.

5- تحليل التفاعلات اليومية التي تحدث على الشبكات الاجتماعية مع عملاء الصادرات السعودية الحاليين والمتوقعين

6- تحليل اتجاهات الإعلام الاجتماعي ورصد تفاعلات الصادرات السعودية مع العملاء من أجل تحسين صورة العلامة المؤسسية لهيئة الصادرات السعودية.

7- العمل على تطوير قنوات للاتصال الرقمي بما يحقق أهداف التسويق الرقمي لدى الهيئة.

8- العمل على تطوير وصيانة موقع الهيئة على الإنترنت من أجل تحسين الاستخدام والتصميم والمحتوى.

9- تحديث المحتوى لموقع الهيئة على الانترنت والإعلام الاجتماعي بالعمل مع وكالات الإعلام الاجتماعي/ التسويق الرقمي، والوحدات التنظيمية المعنية في الهيئة.

10- مواكبة التقنيات الحديثة من أجل جعل الصادرات السعودية في المقدمة فيما يتعلق بالتسويق الرقمي.

11- جمع وإعداد التقارير ذات العلاقة بأداء الهيئة عبر القنوات الرقمية.

الخبرات المطلوبة:

1- الخبرة من 0 حتى 3 سنوات في التسويق والاتصال الرقمي.

2- المعرفة بالإعلام الاجتماعي وأدوات التسويق الرقمي المختلفة وأفضل الممارسات.

3- معرفة باستخدام أدوات تحليل الشبكات الاجتماعية والحملات الرقمية.

4- معرفة بآليات تحسين محركات البحث وتحسين ظهور موقع الهيئة ضمنها (SEO، PPC) وحملات البريد الإلكتروني.

5- إلمام في استخدام حزمة (MS Office) وتحديدًا (Microsoft Excel، Word and PowerPoint)

6- منصات تصميم الويب، وأدوات جدولة الوسائط الاجتماعية، وGoogle Analytics / AdWords، وأدوات البحث عن الكلمات المفتاحية.

7- المبادئ الأساسية لسهولة الاستخدام وواجهات المستخدم لعدد من الوسائط الرقمية وتقنيات الويب.

الشروط:

1- أن يكون المتقدم سعودي الجنسية.

2- يشترط درجة البكالوريوس في التسويق أو ما يعادلها.

3- يفضل وجود شهادات مهنية متخصصة في مجال التسويق الرقمي.

4- إجادة العربية والإنجليزية بطلاقة.

موعد وطريقة التقديم: التقديم متاح بدءا من اليوم الأربعاء بتاريخ 19/ 09/ 2018م وينتهي بتاريخ 18/ 11/ 2018م، من خلال الرابط التالي: (اضغط هنا).