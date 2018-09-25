وظائف إدارية شاغرة بمنظمة التعاون الإسلامي.. هنا الشروط ورابط التقديم

المواطن - الرياض

أعلنت منظمة التعاون الإسلامي (ثاني أكبر منظمة حكومية دولية بعد الأمم المتحدة) عبر موقعها الإلكتروني، توفر وظائف إدارية في الشؤون السياسية والمالية، للعمل بالأمانة العامة لمنظمة التعاون الإسلامي بمحافظة جدة، بالمسميات التالية (مدير عام الشؤون السياسية، وموظف تخصصي في الشؤون السياسية، ومدير الشؤون المالية)، وذلك وفقاً لبقية التفاصيل الموضحة أدناه.

الوظائف:

1- مدير عام الشؤون السياسية:

* يكون مسؤولاً، تحت إشراف الأمين العام المساعد للشؤون السياسية، عن التعامل مع جميع القضايا السياسية المتعلقة بالدول الأعضاء بما في ذلك الوساطة والحوار والمفاوضات بهدف الإسهام في التسوية السلمية للنزاعات في الدول الأعضاء، فضلا عن متابعة العمل اليومي للإدارة.

– يفضل من لديه درجة جامعية في العلاقات الدولية، أو العلوم السياسية، أو الدراسات الدولية أو غيرها من المجالات ذات الصلة (يفضل من لديه درجة الماجستير أو الدكتوراه، مقترنة بخبرة واسعة في المهام المحددة).

– ما لا يقل عن 18 عاماً من الخبرة المكتسبة عن طريق المسؤولية التدريجية من العمل في المنظمات الدولية والحكومية، مع خبرة واسعة في المجال الدبلوماسي من خلال تمثيله في السابق لبلاده على المستوى الدولي.

– الإجادة التامة (قراءة وكتابة وتحدثاً) للغتين على الأقل من لغات العمل الثلاث في منظمة التعاون الإسلامي، أي العربية والإنجليزية والفرنسية، وبعض المعرفة باللغة الثالثة.

– أن يكون المرشح مواطناً من إحدى الدول الأعضاء في منظمة التعاون الإسلامي.

– الديانة: مسلم

– السن: ألا يزيد العمر عن خمسة وخمسين عاماً.

– الحالة الصحية: أن يكون خالياً من الأمراض والعيوب.

– متطلبات أخرى: أن يكون مرشحاً من قبل دولته أو ألا يكون لدى دولته اعتراض على تعيينه.

– ضمان توافر المعلومات الشخصية الأساسية مثل تاريخ الميلاد، وبلد الإقامة، والحالة الاجتماعية، وعدد الأطفال.

– سيتم الاتصال فقط بمن تضمهم قائمة المرشحين المختصرة.

– لن تقبل الطلبات الواردة بعد الموعد النهائي.

2- موظف تخصصي في الشؤون السياسية:

* يكون مسؤولاً عن اتباع تعليمات رؤسائه في الإدارة، وإعداد التقارير والمراسلات، والترتيب للاجتماعات التي تعقدها الإدارة والمشاركة فيها، وأداء أي مهمة أخرى مطلوبة.

– درجة جامعية في العلاقات الدولية، أو العلوم السياسية، أو الدراسات الدبلوماسية، أو الدراسات الدولية أو غيرها من المجالات ذات الصلة. (يفضل من لديه درجة الماجستير).

– ما لا يقل عن 4 سنوات من الخبرة المكتسبة عن طريق المسؤولية التدريجية من العمل في وزارات الخارجية في الدول الأعضاء أو في المنظمات الدولية والحكومية.

– الإجادة التامة (قراءة وكتابة وتحدثا) للغتين على الأقل من لغات العمل الثلاث في منظمة التعاون الإسلامي، أي العربية والإنجليزية والفرنسية، وبعض المعرفة باللغة الثالثة.

– أن يكون المرشح مواطناً من إحدى الدول الأعضاء في منظمة التعاون الإسلامي.

– الديانة: مسلم

– السن: ألا يزيد العمر عن خمسة وثلاثين عاماً.

– الحالة الصحية: أن يكون خالياً من الأمراض والعيوب

– متطلبات أخرى: أن يكون مرشحاً من قبل دولته أو ألا يكون لدى دولته اعتراض على تعيينه.

– ضمان توافر المعلومات الشخصية الأساسية مثل تاريخ الميلاد، وبلد الإقامة، والحالة الاجتماعية، وعدد الأطفال.

– سيتم الاتصال فقط بمن تضمهم قائمة المرشحين المختصرة.

– لن تقبل الطلبات الواردة بعد الموعد النهائي.

3- مدير الشؤون المالية:

* يتولى المدير مسؤولية جميع الأنشطة المالية للأمانة العامة ومكاتبها الخارجية، كما يتولى تطبيق النظام المالي في جميع الإجراءات والتدابير التي يتخذها، وذلك وفقا للنظام المالي والنظام الأساسي لموظفي المنظمة.

– شهادة جامعية في مجال الدراسات المالية ودراسات الميزانية والمحاسبة وتدقيق الحسابات (يفضل أن يكون المترشح حاصلاً على شهادة الماجستير أو الدكتوراه).

– على الأقل 12 سنة من الخبرة المكتسبة عن طريق المسؤولية التدريجية في منصب مالي، إضافة إلى مهارات الإدارة وإعداد الميزانيات، ويفضل أن تكون هذه الخبرة مكتسبة في منظمات حكومية دولية.

– إتقان لغتين على الأقل من لغات العمل الثلاثة في منظمة التعاون الإسلامي (قراءة وكتابة وتحدثا)، وإلمام معقول باللغة الثالثة.

– الجنسية: أن يكون المترشح من مواطني إحدى الدول الأعضاء في منظمة التعاون الإسلامي

– الدين: الإسلام

– العمر: أن يكون المترشح دون 50 سنة من العمر

– الحالة الصحية: أن يكون سليمًا من الأمراض والإعاقات

– متطلبات أخرى: أن يكون الشخص مرشحًا من طرف دولته أو ألا يكون لدولته أي اعتراض على تعيينه.

– التأكد من تضمين السيرة الذاتية البيانات الشخصية الأساسية مثل تاريخ الميلاد وبلد الإقامة والحالة الاجتماعية وعدد الأبناء، إلخ

– لن تتصل الأمانة العامة إلا بالمترشحين التي أُدرجت أسماؤهم في القائمة الموجزة للمترشحين

– لا تُقبل طلبات الترشح التي ترد بعد انقضاء الموعد النهائي لتقديم الطلبات

طريقة تقديم الطلبات:

– يكتب مسمى الوظيفة المتقدم إليها في خانة موضوع البريد الإلكتروني، وترسل الطلبات مرفقاً بها السيرة الذاتية إلى البريد الإلكتروني التالي: [email protected]