وظائف إدارية شاغرة في الاتصالات السعودية

المواطن- خالد الأحمد

أعلنت شركة الاتصالات السعودية، عبر موقعها الإلكتروني، عن توفّر وظائف إدارية شاغرة للرجال، لحمَلة درجة البكالوريوس ودرجة الماجستير في عدد من التخصصات، مع وجود خبرات سابقة؛ وذلك للعمل بمقر الشركة الرئيس وفروعها في مدينة الرياض.

وأبرزت الشركة أنّ الوظائف المتاحة وفق المسميات التالية:

. محلل أول ضمان الجودة: درجة البكالوريوس في تخصصات: (إدارة الأعمال، أو الهندسة)، أو أي مجال ذي الصلة.

. مدير قسم سياسات الموارد البشرية: درجة البكالوريوس في تخصصات: (إدارة الموارد البشرية، إدارة الأعمال)، أو أي تخصص آخر ذي الصلة.

. محلل أول عمليات تكنولوجيا المعلومات: درجة البكالوريوس في تخصصات: (علوم الحاسب الآلي، تكنولوجيا المعلومات، الاتصالات السلكية واللاسلكية، الالكترونيات والاتصالات، الكهربائية، الحاسوب، الهندسة الميكانيكية).

. أخصائي تنمية الموارد البشرية: درجة البكالوريوس أو الماجستير في تخصصات: (الموارد البشرية، إدارة الأعمال، الهندسة الكهربائية، وهندسة الحاسوب، تكنولوجيا المعلومات والاتصالات ذات الصلة).

وأوضحت الشركة، أنّ التقديم مُتاحٌ عبر موقعها الإلكتروني للتوظيف، وذلك بدءًا من تاريخ 20 سبتمبر 2018م، والتقديم مستمر حتى تاريخ 29 سبتمبر 2018م.

وللتقديم ومعرفة تفاصيل أكثر عن الوظائف المُعلنة، يرجى الدخول على الرابط التالي: (هنا )