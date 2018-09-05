وظائف إدارية شاغرة في المجدوعي القابضة

المواطن- خالد الأحمد

أعلنت مجموعة شركات المجدوعي القابضة، عبر موقعها الإلكتروني، توفّر وظائف إدارية شاغرة للرجال، لحمَلة درجة البكالوريوس في عدد من التخصصات؛ وذلك للعمل بفروع الشركات التابعة للمجموعة في المنطقة الشرقية.

وأبرزت الشركة أنَّ الوظائف المتاحة وفق المسميات التالية:

. مسؤول الاستثمار المباشر: درجة البكالوريوس في تخصصات: (المالية، الخدمات المصرفية).

. مراقب مالي: درجة البكالوريوس في تخصصات: (المحاسبة، أو المالية)، أو أي مجال آخر ذي الصلة.

وأوضحت الشركة أن التقديم مُتاحٌ عبر موقعها الإلكتروني للتوظيف، وذلك بدءًا من تاريخ 5 سبتمبر 2018م، والتقديم مستمر حتى تاريخ 2 نوفمبر 2018م.

وللتقديم ومعرفة تفاصيل شروط الوظائف المُعلنة، يُرجى الدخول على الرابط التالي: (هنا)