وظائف إدارية شاغرة في المجلس الصحي السعودي

المواطن- خالد الأحمد

أعلن المجلس الصحي السعودي بالرياض، عبر موقعه الإلكتروني، توفّر وظائف إدارية شاغرة، لحمَلة درجة البكالوريوس في تخصص علوم الحاسب الآلي؛ وذلك للعمل بمقر المجلس في مدينة الرياض.

وأبرز المجلس أنّ الوظائف المتاحة على مسمى:

. أخصائي قواعد بيانات.

. مطور K2 .

. مطور تطبيقات محمولة.

. أخصائي ذكاء أعمال.

وأوضح المجلس أنَّ التقديم مُتاحٌ عبر موقعه الإلكتروني للتوظيف، وذلك بدءًا من تاريخ 16 سبتمبر 2018م، والتقديم مستمر حتى تاريخ 24 سبتمبر 2018م.

وللتقديم ومعرفة تفاصيل شروط الوظائف المُعلنة، يُرجى الدخول على الرابط التالي: (هنا)