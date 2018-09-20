وظائف إدارية شاغرة في مجموعة باسمح بجدة

المواطن- خالد الأحمد

أعلنت مجموعة شركات باسمح التجارية، عبر موقعها الإلكتروني، توفّر وظائف إدارية شاغرة للسعوديين، لحملة درجة البكالوريوس في عدد من التخصصات؛ وذلك للعمل بفروع المجموعة في محافظة جدة.

وأبرزت المجموعة أنّ الوظائف المتاحة على مسمى:

. مدير السلامة والأمن: درجة البكالوريوس في تخصصات: (الهندسة الصناعية، البيئة)، أو ما يعادلها.

. موظف مشتريات: درجة البكالوريوس في تخصص الضيافة.

وأوضحت المجموعة، أن التقديم مُتاحٌ عبر موقعها الإلكتروني للتوظيف، وذلك بدءًا من تاريخ 20 سبتمبر 2018م، والتقديم مستمر حتى تاريخ 19 نوفمبر 2018م.

وأشارت إلى أنه للتقديم ومعرفة تفاصيل شروط الوظائف المُعلنة، يرجى الدخول على الرابط التالي: (هنا)