وظائف إدارية شاغرة في نسما القابضة بجدة

المواطن- خالد الأحمد

أعلنت الشركة الوطنية “نسما القابضة”، عبر موقعها الإلكتروني، توفر وظائف إدارية شاغرة للسعوديين، على مسمى “موظف مبيعات ومشتريات”؛ وذلك للعمل بفروع إحدى الشركات التابعة لها “Nesma Orbit” في محافظة جدة.

وأبرزت الشركة، أنَّ الوظائف المتاحة لحملة درجة البكالوريوس في تخصص ذي الصلة، ولا يشترط وجود خبرات سابقة.

وأوضحت الشركة أنَّ التقديم مُتاحٌ عبر موقعها الإلكتروني للتوظيف، وذلك بدءًا من تاريخ 3 سبتمبر 2018م.

وأشارت الشركة إلى أنّه للتقديم ومعرفة تفاصيل شروط الوظائف المُعلنة، يرجى الدخول على الرابط التالي: (هنا)