وظائف إدارية شاغرة لدى الشايع للتجارة في 3 مدن

المواطن- خالد الأحمد

أعلنت شركة الشايع للتجارة، عبر موقعها الإلكتروني، توفّر عدد من الوظائف الإدارية الشاغرة للسعوديين والمقيمين، لحمَلة شهادة الدبلوم ودرجة البكالوريوس ودرجة الماجستير في عدد من التخصصات؛ وذلك للعمل بفروع الشركة وعدد من المتاجر التابعة لها في كل من الرياض، وجدة، والدمام.

وأبرزت الشركة، أن الوظائف المتاحة على مسمى:

. استشاري مبيعات (الرياض).

. مدير مشروع (الرياض).

. مصمم (للسعوديين/ الرياض).

. استشاري المبيعات (الرياض).

. تنفيذي خدمة العملاء (للسعوديين/ الدمام).

. استشاري المبيعات (جدة).

وأوضحت الشركة، أن التقديم مُتاحٌ عبر موقعها الإلكتروني للتوظيف، وذلك بدءًا من تاريخ 4 سبتمبر 2018م؛ والتقديم مستمر حتى تاريخ 3 نوفمبر 2018م.

وللتقديم ومعرفة تفاصيل شروط الوظائف المُعلنة، الدخول على الرابط التالي: (هنا)