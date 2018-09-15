وظائف إدارية شاغرة لدى تبوك الدوائية بالدمام

المواطن - خالد الأحمد

أعلنت شركة تبوك للصناعات الدوائية، عبر موقعها الإلكتروني، عن توفّر وظائف إدارية شاغرة للسعوديين، لحمَلة درجة البكالوريوس وشهادة الدبلوم في عدد من التخصصات؛ وذلك للعمل بفروع الشركة في مدينة الدمام.

وأبرزت الشركة أنَّ الوظائف المتاحة وفق المسميات التالية:

. مسؤول مستودع: شهادة الدبلوم في تخصص ذي الصلة.

. مسؤول مراقبة الجودة: درجة البكالوريوس في تخصصات: (علم الأحياء الدقيقة، أو العلوم الصيدلية).

. مسؤول ضمان الجودة: درجة البكالوريوس في تخصص ذي الصلة.

وأوضحت الشركة أنَّ التقديم مُتاحٌ عبر موقعها الإلكتروني للتوظيف، وذلك بدءًا من تاريخ 13 سبتمبر 2018م، والتقديم مستمر حتى تاريخ 12 نوفمبر 2018م.

وللتقديم ومعرفة تفاصيل شروط الوظائف المُعلنة، يمكنك الدخول على الرابط التالي: (هنا)