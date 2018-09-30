وظائف إدارية شاغرة لدى مركز أرامكو الطبي

المواطن- خالد الأحمد

أعلن مركز جونز هوبكنز أرامكو، للرعاية الصحية، عبر موقعه الإلكتروني، توفر وظائف إدارية شاغرة، لحمَلة درجة البكالوريوس ودرجة الماجستير في عدد من التخصصات؛ وذلك للعمل بفروع المركز في كلٍّ من الأحساء، والظهران، ورأس تنورة، وبقيق.

وتأتي الوظائف المتاحة على المسميات التالية:

. المحلل الوظيفي المساعد في تقنية المعلومات: درجة البكالوريوس في تخصصات: (تكنولوجيا المعلومات، أو التمريض، الصيدلة، المعلوماتية)، أو التخصصات الطبية الأخرى.

. منسق المشروع: درجة البكالوريوس في تخصص التمريض، أو المجالات ذات الصلة، ويفضل درجة الماجستير.

وأبرز المركز، أنّ التقديم مُتاحٌ عبر موقعه الإلكتروني للتوظيف، وذلك بدءًا من تاريخ 30 سبتمبر 2018م.

وللتقديم ومعرفة تفاصيل شروط الوظائف المُعلنة، يرجى الدخول (هنا)