وظائف إدارية شاغرة للجنسين في بداية لتمويل المنازل

المواطن- خالد الأحمد

أعلنت شركة بداية لتمويل المنازل بالرياض، عبر موقعها الإلكتروني، توفّر عدد من الوظائف الإدارية الشاغرة للسعوديين والسعوديات، لحمَلة درجة البكالوريوس ودرجة الماجستير في عدد من التخصصات؛ وذلك للعمل بمقر الشركة الرئيسي في مدينة الرياض.

وأبرزت الشركة، أن الوظائف المتاحة على مسمى:

. مدير المخاطر التشغيلية والسياسة (للجنسين).

. مدير أول- مكتب إدارة المشاريع (للجنسين).

. مدير تكنولوجيا المعلومات (للجنسين).

. مدير العلاقات (للجنسين).

. مسؤول إغلاق العقود (للرجال).

. مدير المشاريع (للجنسين).

. مسؤول خدمات العملاء (للجنسين).

. مسؤول موارد بشرية (للنساء).

. محاسب (للجنسين).

وأشارت الشركة إلى أنّ التقديم مُتاحٌ عبر موقعها الإلكتروني للتوظيف، وذلك بدءًا من تاريخ 2 سبتمبر 2018م، والتقديم مستمر حتى تاريخ 2 ديسمبر 2018م.

وأوضحت أنه للتقديم ومعرفة تفاصيل شروط الوظائف المعلنة، يرجى الدخول على الرابط التالي: (هنا )