وظائف إدارية للجنسين لدى المدينة الطبية بعسير

المواطن- خالد الأحمد

أعلنت المدينة الطبية بجامعة الملك خالد بمنطقة عسير توفر عدد من الوظائف الإدارية الشاغرة للرجال والنساء على برنامج التشغيل الذاتي، لحمَلة شهادة الدبلوم ودرجة البكالوريوس درجة الماجستير في عدد من التخصصات.

وقالت إن وظائف الجامعة تأتي وفق المسميات التالية:

. موظف موارد بشرية (للرجال).

. موظف إدارة مالية (للرجال).

. موظف إدارة ميزانية (للرجال).

. موظف مشتريات (للرجال).

. موظف إدارة المتابعة (للرجال).

. موظف شؤون قانونية (للرجال).

. مشرف موارد بشرية (للرجال).

. مهندس شبكة وأنظمة تقنية المعلومات (للرجال).

. موظف إدارة المتابعة (للنساء).

وبينت المدينة أن الشروط المطلوبة هي:

– أن يكون المتقدم أو المتقدمة سعودي الجنسية.

– أن يكون المتقدم لائقاً صحياً.

– أن يكون التقديم إلكترونياً عن طريق الموقع المذكور ويتم تسجيل البيانات على مسؤولية المتقدم أو المتقدمة وإرفاق كامل المستندات والوثائق المطلوبة بصيغة (pdf).

– لا يسمح بالتقديم على أكثر من وظيفة واحدة وينتج عن مخالفة ذلك استبعاد المتقدم.

– ألا يكون المتقدم أو المتقدمة مفصولاً من جهة أخرى لأسباب تأديبية أو صدر بحقه حكم شرعي.

– إرفاق شهادات الخبرة التي تكون في مجال تخصص الوظيفة المتقدم عليها إن وجدت، مع مصادقة شهادات الخبرة.

– اجتياز الاختبار أو المقابلة الشخصية حسب ما تراه المدينة الطبية بالجامعة.

– إرفاق صورة من وثيقة التخرج والسجل الأكاديمي والهوية الوطنية.

– إرفاق ترجمة لأي شهادة بغير اللغة العربية من مكتب معتمد.

– في حال الحصول على الشهادة الدراسية والخبرات من خارج المملكة يلزم معادلة الشهادة من وزارة التعليم وتصديق الخبرات.

وأوضحت المدينة أن التقديم على وظائفها سيكون متاحًا إلكترونياً اعتبارا من يوم الأحد الموافق 6 محرم 1440هـ، ولمدة خمسة أيام، وذلك على الرابط التالي: (هنا)

ولمعرفة تفاصيل أكثر، فضلًا الدخول (هنا)