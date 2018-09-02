وظائف إدارية وتعليمية للرجال بجمعية تحفيظ القرآن بالرس

المواطن - الرس

أعلنت جمعية تحفيظ القرآن الكريم بمحافظة الرس توفر وظائف إدارية وتعليمية شاغرة للرجال، للعمل بالمسميات التالية (مدير، ومعلمين)، للتدريس في مركز (اقرأ) لتعليم القاعدة النورانية، للعام الدراسي 1440/1439هـ.

وأوضحت جمعية تحفيظ القرآن الكريم بالرس بأن الأولوية لمن لديه شهادة القاعدة النورانية، ولمن لا يحمل شهادة ستقام له دورة معلم القاعدة النورانية، وذلك وفقاً لطريقة وموعد التقديم الموضحة أدناه.

موعد التقديم: التقديم متاح الآن وينتهي يوم الاثنين بتاريخ 1439/12/23هـ.

طريقة ورابط التقديم: من خلال الرابط التالي (هنا).