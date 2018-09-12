وظائف إدارية وفنية شاغرة بمركز أرامكو الطبي.. هنا رابط التقديم

المواطن - الرياض

أعلن مركز جونز هوبكنز أرامكو الطبي (JHAH) بالمنطقة الشرقية، عبر موقعه الإلكتروني، عن توفر وظائف إدارية وفنية لحملة الثانوية العامة فما فوق، بمسمى (فني تصوير، ومساعد فصاد دم، ومحلل مساعد الأعمال)، للعمل بالمركز في (الظهران، والأحساء، ورأس تنورة، وبقيق)، وذلك وفقًا للمسميات وطريقة التقديم الموضحة أدناه.

الوظائف:

1- فني تصوير (Imaging Technologist):

– 3 سنوات دبلوم أو درجة البكالوريوس في علم الأشعة.

2- مساعد فصاد دم (Associate Phlebotomist):

– شهادة الثانوية العامة أو ما يعادلها.

– يفضّل حصوله على دبلوم سنتين في التقنية الطبية.

3- محلل مساعد الأعمال- التخطيط (Associate Business Analyst- Planning).

– درجة البكالوريوس في مجال ذي صلة (إدارة الأعمال أو المحاسبة أو الإدارة أو الإحصاء).

طريقة التقديم: من خلال الرابط التالي (هنا).