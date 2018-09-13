وظائف إدارية وفنية شاغرة في مجموعة إيلاف.. هنا رابط التقديم

المواطن- خالد الأحمد

أعلنت شركة مجموعة إيلاف- المتخصصة بقطاع الضيافة الفندقية والسياحة والسفر- عبر موقعها الإلكتروني، توفّر وظائف إدارية وفنية شاغرة للسعوديين والمقيمين، لحملة شهادة الثانوية العامة وشهادة الدبلوم ودرجة البكالوريوس في عدد من التخصصات؛ وذلك للعمل بفروع الشركات التابعة للمجموعة في كل من مكة المكرمة، وجدة.

وأبرزت الشركة، أنَّ الوظائف المتاحة على مسمى:

. مسؤول الخدمات اللوجستية (جدة).

. دهان (مكة المكرمة).

. تنفيذي مبيعات (مكة المكرمة).

. مدير المكاتب الأمامية (مكة المكرمة).

وأوضحت الشركة، أنَّ التقديم مُتاحٌ عبر موقعها الإلكتروني للتوظيف، وذلك بدءًا من تاريخ 13 سبتمبر 2018م، والتقديم مستمر حتى تاريخ 13 ديسمبر 2018م.

وأشارت إلى أنّه للتقديم ومعرفة تفاصيل شروط الوظائف المُعلنة، يرجى الدخول على الرابط التالي: (هنا).