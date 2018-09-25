وظائف إدارية وفنية في مركز الأمير سلطان لأمراض القلب

المواطن- خالد الأحمد

أعلن مركز الأمير سلطان لعلاج أمراض وجراحة القلب للقوات المسلحة بالرياض، عبر موقعه الإلكتروني، توفّر وظائف إدارية وفنية شاغرة، لحمَلة درجة البكالوريوس وشهادة الدبلوم في عدد من التخصصات؛ وذلك للعمل بمقر المركز في العاصمة بالرياض.

وأبرز المركز أنَّ الوظائف المتاحة على مسمى:

. محاسب مدقق داخلي: درجة البكالوريوس في تخصص المحاسبة، أو ما يعادلها.

. مسؤول الخدمات المنزلية: درجة البكالوريوس في تخصصات: (إدارة الفنادق والضيافة، أو الإدارة العامة)، أو ما يعادلها.

. مشرف ميكانيكا: شهادة الدبلوم في تخصصات: (الهندسة الميكانيكية، الصيانة، الكهربائية، الميكانيكية، والصناعية).

وأوضح المركز أنَّ التقديم مُتاحٌ عبر موقعه الإلكتروني للتوظيف، وذلك بدءًا من تاريخ 15 محرم 1440هـ، والتقديم مستمرٌ حتى تاريخ 29 محرم 1440هـ.

وللتقديم ومعرفة تفاصيل أكثر، يُرجى الدخول على الرابط التالي: (هنا)