وظائف إدارية وفنية وتعليمية شاغرة في شركة BAE SYSTEMS

المواطن- خالد الأحمد

أعلنت شركة بي إيه إي سيستمز السعودية “BAE SYSTEMS”، المتخصصة بمجالات التصنيع والطيران والتكنولوجيا والأمن، عبر موقعها الإلكتروني، توفّر عدد من الوظائف الإدارية والفنية والتعليمية الشاغرة، للسعوديين والمقيمين، لحمَلة شهادة الدبلوم ودرجة البكالوريوس في عددٍ من التخصصات؛ وذلك للعمل بفروع الشركة في كل من “الرياض، والظهران، والطائف”.

وأبرزت الشركة أنَّ الوظائف المتاحة وفق المسميات التالية:

. أخصائي مهني التعلم والتطوير.

. مدير الخدمات الاستشارية لإدارة الأسطول.

. مدرب أول مدرس لغة إنجليزية.

. مسؤول امتحانات اللغة الإنجليزية.

. مسؤول تقييم مدربي اللغة الإنجليزية.

. مدير تدريب اللغة الإنجليزية.

. فني تفتيش معدات- تورنادو.

. فني تحميل أسلحة.

. منسق التدريب والضمان- التايفون.

. مدير التعزيز والميكانيكا- التايفون.

. فنيون صيانة الطائرات- عدة تخصصات.

. أخصائيو تدريب- عدة تخصصات.

وأوضحت الشركة، أنَّ التقديم مُتاحٌ عبر موقعها الإلكتروني للتوظيف، وذلك بدءًا من تاريخ 13 سبتمبر 2018م.

وللتقديم ومعرفة تفاصيل وشروط الوظائف المُعلنة، يرجى الدخول على الرابط التالي: (هنا).