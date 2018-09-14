وظائف إدارية وهندسية شاغرة في شركة نسيج

المواطن - خالد الأحمد
أعلنت شركة نسيج السعودية “Naseej”- المتخصصة بمجال تقديم الحلول وخدمات المعرفة، عبر موقعها الإلكتروني، عن توفّر وظائف إدارية وهندسية شاغرة، لحمَلة درجة البكالوريوس في تخصصات: (علوم الحاسب الآلي، هندسة البرمجيات)؛ وذلك للعمل في فروع الشركة في مدينة الرياض.
وأبرزت الشركة أن الوظائف المتاحة على مسمى:
. مطور شبكات.
. مدير قاعدة البيانات.
. مهندس التكوين.
. مهندس ضمان الجودة.
وأوضحت الشركة أن التقديم متاح عبر موقعها الإلكتروني للتوظيف، والتقديم مستمر حتى تاريخ 2/ 3/ 1440هـ.
وللتقديم ومعرفة تفاصيل شروط الوظائف المُعلنة، يرجى الدخول على الرابط التالي: (هنا)
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