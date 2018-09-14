وظائف إدارية وهندسية شاغرة في شركة نسيج

المواطن - خالد الأحمد

أعلنت شركة نسيج السعودية “Naseej”- المتخصصة بمجال تقديم الحلول وخدمات المعرفة، عبر موقعها الإلكتروني، عن توفّر وظائف إدارية وهندسية شاغرة، لحمَلة درجة البكالوريوس في تخصصات: (علوم الحاسب الآلي، هندسة البرمجيات)؛ وذلك للعمل في فروع الشركة في مدينة الرياض.

وأبرزت الشركة أن الوظائف المتاحة على مسمى:

. مطور شبكات.

. مدير قاعدة البيانات.

. مهندس التكوين.

. مهندس ضمان الجودة.

وأوضحت الشركة أن التقديم متاح عبر موقعها الإلكتروني للتوظيف، والتقديم مستمر حتى تاريخ 2/ 3/ 1440هـ.

وللتقديم ومعرفة تفاصيل شروط الوظائف المُعلنة، يرجى الدخول على الرابط التالي: (هنا)