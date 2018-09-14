وظائف بحثية وهندسية شاغرة في جامعة الملك عبدالله للعلوم والتقنية

المواطن- خالد الأحمد

أعلنت جامعة الملك عبدالله للعلوم والتقنية، المتخصصة في أبحاث الدراسات العليا، عبر موقعها الإلكتروني، توفّر وظائف بحثية وهندسية شاغرة، لحمَلة درجة البكالوريوس ودرجة الدكتوراه في عددٍ من التخصصات؛ وذلك للعمل في مقر الجامعة بمركز ثول شمال محافظة جدة.

وأوضحت الجامعة، أنّ الوظائف المتاحة على مسمى:

. مهندس أجهزة: درجة البكالوريوس في تخصصات: (هندسة الأجهزة، التحكم، الميكانيكية، الكهربائية، أو الصيانة).

. عالم أبحاث حفر: درجة الدكتوراه في تخصصات: (الفيزياء، الكيمياء، علوم المواد، أو الهندسة).

. مسؤول عمليات المباني: درجة البكالوريوس في تخصصات: (الهندسة الكهربائية، والميكانيكية)، أو أي مجال هندسي ذي الصلة.

. عالم أول- غرف الأبحاث: درجة الدكتوراه في تخصصات: (الفيزياء، علوم المواد، الهندسة الكهربائية، أو الكيميائية)، أو المجالات ذات الصلة.

وأشارت الجامعة إلى أنّ التقديم مُتاحٌ عبر موقعها الإلكتروني للتوظيف، وذلك بدءًا من تاريخ 13 سبتمبر 2018م، مبيّنة أنّه للتقديم ومعرفة تفاصيل شروط الوظائف المُعلنة؛ يرجى الدخول من (هنا).