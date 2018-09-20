وظائف تعليمية شاغرة في الهيئة الملكية بينبع

المواطن- خالد الأحمد

أعلنت الهيئة الملكيّة بينبع -عبر موقعها الإلكتروني- عن توفّر وظائف تعليمية شاغرة للسعوديين، لحمَلة درجة البكالوريوس في عدد من التخصصات؛ وذلك للعمل بمقر الهيئة في محافظة ينبع.

وأبرزت الهيئة، أنّ الوظائف المتاحة وفق التخصصات التالية:

. معلم اجتماعيات: درجة البكالوريوس في تخصص الاجتماعيات.

. معلم رياضيات: درجة البكالوريوس في تخصص الرياضيات.

. معلم فيزياء: درجة البكالوريوس في تخصص الفيزياء.

. معلم صفوف أولية: درجة البكالوريوس في تخصصات: (صفوف أولية، لغة عربية).

وأوضحت الهيئة، أن التقديم متاح عبر موقعها الإلكتروني للتوظيف، وذلك بدءًا من تاريخ 20 سبتمبر 2018م، والتقديم مستمر حتى تاريخ 4 أكتوبر 2018م.

وللتقديم ومعرفة تفاصيل شروط الوظائف المُعلنة، يرجى الدخول على الرابط التالي: (هنا)