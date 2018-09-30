وظائف تعليمية نسائية عبر برنامج التأهيل بالهيئة الملكية بالجبيل

المواطن - الشرقية

أعلنت الهيئة الملكية بالجبيل توفر 3 وظائف تعليمية شاغرة للنساء، من خلال برنامج التأهيل والإحلال بالجبيل الصناعية، للعمل في (مدارس زين الأهلية) بمسمى (قائدة روضة، ومعلمة لغة انجليزية)، لحملة البكالوريوس، وذلك وفقاً لطريقة التقديم الموضحة أدناه.

مكان العمل:

– مدارس زين الأهلية.

المسميات الوظيفية:

1- قائدة روضة:

– القيام بمهام إدارة المدرسة من الناحية التعليمية والإدارية.

– درجة البكالوريوس في تخصص ذات صلة.

– خبرة أربع سنوات.

– إجادة اللغة الانجليزية.

– إجادة الحاسب الآلي.

– إجادة إدارة الوقت.

– قدرة التواصل مع الجهات الحكومية.

2- معلمة لغة انجليزية (وظيفتان):

– تدريس الأطفال اللغة الإنجليزية لمرحلتي الحضانة والروضة.

– درجة البكالوريوس في تخصص ذات صلة.

– لا يشترط وجود خبرة عملية.

– إجادة اللغة الإنجليزية

– إجادة الحاسب الآلي.

– إجادة إدارة الوقت.

موعد وطريقة التقديم: التقديم متاح الآن وينتهي بتاريخ 2018/10/07م، من خلال الرابط التالي (اضغط هنا).