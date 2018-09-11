وظائف تعليمية وفنية شاغرة بشركة بي أيه إي سيستمز

المواطن - الرياض

أعلنت شركة بي أيه إي سيستمز (BAE Systems) عبر موقعها الإلكتروني وظائف تعليمية وفنية شاغرة بعدة مدن، وتبحث الشركة عن كوادر وطنية لديهم الخبرة العالية بمختلف الدرجات الوظيفية للعمل في (كلية الملك فيصل الجوية، ومعهد الدراسات الفنية، وجميع أجنحة التدريب بالمملكة العربية السعودية) وذلك بتدريس أحد التخصصات ذات العلاقة بالطيران، وذلك وفقاً لبقية التفاصيل وطريقة التقديم الموضحة أدناه.

التخصصات المطلوبة للتدريس:

– اللغة الإنجليزية.

– الرياضيات.

– الفيزياء.

– الإلكترونيات / الكهرباء / الميكانيكا.

– تصنيع وصيانة مظلات النجاة ودعم البقاء على الحياة.

– التحكم في الطيران وإدارة الأخطار.

– معدات قياس الدقة (PME).

– إدارة التموين الإمداد.

– مراقبة الحركة الجوية وعمليات الطيران.

– المعدات الأرضية الخاصة بالطيران (AGE).

– الأسلحة / التسليح.

– الاتصالات / تقنية المعلومات.

– الملاحة / الاستهداف.

– علوم الطيران / الديناميكا الهوائية.

– الهيدروليك.

الوظائف:

* فرص وظيفية في تخصص صيانة المعدات الأرضية المساندة للطائرات.

* Various Roles in the Technical Institute of Naval Studies.

* فرص وظيفية في تدريس تخصصات الطيران (للسعوديين فقط).

* فرص وظيفية في تخصصات السلامة وسلامة المنتجات.

* فرص وظيفية في تدريس اللغة الإنجليزية والرياضيات والفيزياء.

* فرص وظيفية في صيانة الطائرات.

طريقة التقديم:

– لمزيد من المعلومات وللتقديم من خلال الرابط التالي (هنا).