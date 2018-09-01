وظائف تعليمية وفنية شاغرة لدى شركة BAE SYSTEMS

المواطن- خالد الأحمد

أعلنت شركة بي إيه إي سيستمز السعودية “BAE SYSTEMS”، المتخصصة بمجالات التصنيع والطيران والتكنولوجيا والأمن، عبر موقعها الإلكتروني، عن توفّر عدد من الوظائف التعليمية والفنية الشاغرة، للسعوديين والمقيمين، لحمَلة شهادة الدبلوم ودرجة البكالوريوس فأعلى، في عددٍ من التخصصات؛ وذلك للعمل بفروع الشركة في كل من “الرياض، وتبوك، والطائف”.

وأبرزت الشركة أنَّ الوظائف المتاحة وفق المسميات التالية:

. مشرف مراقب أول ميكانيكي- التايفون.

. مدرب القتال الإلكتروني.

. مشرف فني ميكانيكي- التايفون.

. فني خدمات طيران أرضية.

. أخصائي أول ضمان الجودة.

. مستشار الخدمات اللوجستية- التايفون.

. مدرب طيران- تورنادو.

. فني مكافحة التآكل- الهوك.

وأوضحت الشركة، أنَّ التقديم مُتاحٌ عبر موقعها الإلكتروني للتوظيف، وذلك بدءًا من تاريخ 31 أغسطس 2018م.

وللتقديم ومعرفة تفاصيل وشروط الوظائف المُعلنة، يرجى الدخول على الرابط التالي: (هنا).