وظائف شاغرة بشركة محطات الحاويات الوطنية برابغ

المواطن - الرياض

أعلنت شركة محطات الحاويات الوطنية المحدودة توفر وظائف شاغرة لحملة الدبلوم والبكالوريوس حديثي التخرج ولأصحاب الخبرة، للعمل بمحافظة رابغ، بالمسميات التالية (مهندس مساعد مكتب تقنية المعلومات، وموظف إداري، ومسؤول مرافق، ومهندس ميكانيكي، ومهندس كهرباء، وفني كهربائي)، وذلك وفقاً لبقية التفاصيل وطريقة التقديم الموضحة أدناه.

الوظائف:

1- مهندس مساعد مكتب تقنية المعلومات (IT Helpdesk Engineer).

2- موظف إداري (Administration Officer).

3- مسؤول مرافق (Facilities Officer).

4- مهندس ميكانيكي (Mechanical Engineer).

5- مهندس كهرباء (Electrical Engineer).

6- فني كهربائي (Electrical Technician).

موعد التقديم:

– التقديم متاح الآن وينتهي بتاريخ 2018/11/21م، من خلال الرابط التالي (هنا).