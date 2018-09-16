وظائف شاغرة بمركز الأمير سلطان لمعالجة أمراض وجراحة أمراض القلب

المواطن - الرياض

أعلن مركز الأمير سلطان لمعالجة أمراض وجراحة أمراض القلب للقوات المسلحة عبر موقعه الإلكتروني توفر وظائف شاغرة بعدة تخصصات، للعمل بالمسميات التالية (أخصائي أول عناية مركزة، وأخصائي طب قلب كبار، وأخصائي جراحة قلب أطفال، وأخصائي جراحة قلب كبار، وأخصائي أول جراحة قلب كبار، وأخصائي أول طب قلب أطفال، وطبيب أخصائي أول تخدير قلب، ومراقب سلامة الصيانة، ورسام هندسي، ودهان، وأخصائي شؤون موظفين، وأخصائي تدريب)، وذلك وفقاً لطريقة التقديم الموضحة أدناه.

المسميات الوظيفية:

1- أخصائي أول عناية مركزة.

2- أخصائي طب قلب كبار.

3- أخصائي جراحة قلب أطفال.

4- أخصائي جراحة قلب كبار.

5- أخصائي أول جراحة قلب كبار.

6- أخصائي أول طب قلب أطفال.

7- طبيب أخصائي أول تخدير قلب.

8- مراقب سلامة الصيانة.

9- رسام هندسي.

10- دهان.

11- أخصائي شئون موظفين.

12- أخصائي تدريب.

موعد وطريقة التقديم: التقديم متاح الآن من خلال الرابط التالي (ضغط هنا).