وظائف شاغرة بمسمى عامل على بند الأجور بجامعة الإمام

المواطن - الرياض

أعلنت جامعة الإمام محمد بن سعود الإسلامية بالرياض عبر موقعها الإلكتروني توفر وظائف شاغرة على بند الأجور فئة (أ)، للعمل بمسمى (عامل)، واشترطت الجامعة أن يكون المتقدم سعودي الجنسية، ويملك القدرة على القيام بالعمل، وذلك وفقاً للمواعيد وطريقة التقديم الموضحة أدناه.

المسمى الوظيفي:

– عامل – فئة (أ).

ملحوظة:

– عدم استخدام البريد الإلكتروني في التقديم على الوظائف لأكثر من مرة.

موعد التقديم وطريقة التقديم: التقديم متاح الآن وينتهي بتاريخ 1440/01/17هـ، من خلال الرابط التالي: (اضغط هنا).