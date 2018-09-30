وظائف شاغرة على بند الأجور في تعليم حفر الباطن

أعلنت إدارة التعليم بمحافظة حفر الباطن توفر وظائف شاغرة على لائحة بند الأجور فئة (أ) بمسمى “سائق”، وفق الشروط التالية:
. أن يكون المتقدم سعودي الجنسية ومتزوجاً.
. أن يكون مكملاً لعمر ثمانية عشر عاماً.
. أن يكون من سكان محافظة حفر الباطن مع إحضار ما يثبت السكن.
. يحمل رخصة قيادة سارية المفعول.
. ألا يزيد المؤهل الدراسي عن الثانوية العامة، وألا يقل عن شهادة الخامس الإبتدائي.
. أن يكون مسجلاً في برنامج الخدمة المدنية (ساعد) مع إرفاق ما يثبت ذلك.
. ألا يكون حاصلاً على راتب تقاعدي أو تأمينات.
. خلو ملف المتقدم من أي سوابق لدى الجهات الأمنية.
. أن يجتاز الفحص الطبي.
. أن يجتاز المقابلة الشخصية.
وأوضحت الإدارة أن على الراغبين بالتقديم التسجيل عبر الموقع الإلكتروني للإدارة (هنا)، خلال الفترة من تاريخ 1440/1/29هـ وحتى تاريخ 1440/2/2هـ.